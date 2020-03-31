31 марта. Mossovetinfo.ru – В Москве за прошедшие сутки зафиксировано 387 случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб столицы по ситуации с коронавирусом. Всего в Москве выявлено 1613 случаев заболевания.



Всего по России зафиксировано 2336 случаев заболевания коронавирусом.



В Москве с 28 марта введены дополнительные меры борьбы с коронавирусом, а с 30 марта в столице ограничено передвижение по городу, для жителей введен режим домашней самоизоляции. Аналогичные меры введены также в Московской области.