Италия планирует открыть туристический сезон в июне

12 апреля. Mossovetinfo.ru — Туристический сезон в Италии может начаться 2 июня, сообщает Ассоциация туроператоров России со ссылкой на министра туризма Италии Массимо Гаравалью.



Гаравалья заявил, что 2 июня - это знаковая дата для страны, так как в этот день отмечается День Республики. Кроме того, открытие туристического сезона после этой даты приведет к тому, что Италия проиграет странам-конкурентом борьбу за туристов.



Для того, чтобы открыть туристический сезон в начале июня, правительство Италии подготовило ряд мероприятий. В частности, планируется вакцинировать от коронавируса значительную жителей популярных курортных мест. В конце апреля планируется начать вакцинацию жителей Капри, Искьи и побережья Сорренто. Также о вакцинации просят региональные власти Сицилии и Сардинии.



Желающм посетить Италию туристам необходимо будет предъявить документ о вакцинации от коронавируса, либо отрицательный тест на COVID-19. При этом, в настоящее время в Италии действуют ограничения: все въезжающие в страну должны сдать тест на коронавирус и пройти обязательный карантин: пятидневный для граждан ЕС и двухнедельный для жителей других стран.



Комментируя возможность открытия Италии для российских туристов, Гарвалья выразил надежду, что это произойдет «как можно быстрее», однако отметил, что все будет зависеть от эпидемиологической обстановки в двух странах.