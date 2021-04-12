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В мире     12.04.2021 13:58

Италия планирует открыть туристический сезон в июне

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Теги:  Италия  туризм  открытие 

12 апреля. Mossovetinfo.ru — Туристический сезон в Италии может начаться 2 июня, сообщает Ассоциация туроператоров России со ссылкой на министра туризма Италии Массимо Гаравалью.

Гаравалья заявил, что 2 июня - это знаковая дата для страны, так как в этот день отмечается День Республики. Кроме того, открытие туристического сезона после этой даты приведет к тому, что Италия проиграет странам-конкурентом борьбу за туристов.

Для того, чтобы открыть туристический сезон в начале июня, правительство Италии подготовило ряд мероприятий. В частности, планируется вакцинировать от коронавируса значительную жителей популярных курортных мест. В конце апреля планируется начать вакцинацию жителей Капри, Искьи и побережья Сорренто. Также о вакцинации просят региональные власти Сицилии и Сардинии.

Желающм посетить Италию туристам необходимо будет предъявить документ о вакцинации от коронавируса, либо отрицательный тест на COVID-19. При этом, в настоящее время в Италии действуют ограничения: все въезжающие в страну должны сдать тест на коронавирус и пройти обязательный карантин: пятидневный для граждан ЕС и двухнедельный для жителей других стран.

Комментируя возможность открытия Италии для российских туристов, Гарвалья выразил надежду, что это произойдет «как можно быстрее», однако отметил, что все будет зависеть от эпидемиологической обстановки в двух странах.

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Теги: 
Италия  туризм  открытие 

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