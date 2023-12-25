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В мире     07.01.2024 15:33

Китай решил ввести санкции против пяти предприятий военной промышленности США

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Теги:  Китай  КНР  США  ВПК  санкции  Тайвань  контрмеры  МИД 

7 января — Mossovetinfo.ru — Китай принял решение ввести санкции против пяти предприятий военной промышленности США, а именно BAE Systems Land and Armament, Alliant Techsystems Operation, AeroVironment, ViaSat и Data Link Solutions, — сообщает СИНЬХУА со ссылкой на сообщение в воскресенье официального представителя МИД КНР.

В последнее время США объявили о новых поставках оружия Тайваню и ввели санкции против китайских предприятий и частных лиц под различными предлогами. Китайский дипломат объявил о решении страны ввести санкции против пяти предприятий военной промышленности США, комментируя вопрос о контрмерах Китая. Контрмеры предусматривают заморозку активов указанных предприятий США на китайской территории, включая их движимое и недвижимое имущество, запрет организациям и частным лицам в Китае заключать с ними сделки и сотрудничать с ними, уточнили в МИД КНР.

Своими действиями США также серьезно подрывают мир и стабильность в районе Тайваньского пролива и грубо нарушают законные права и интересы китайских предприятий и частных лиц. По поводу этого Китай выражает серьезное недовольство и решительный протест, и уже сделал серьезные представления американской стороне, подчеркнул китайский дипломат.

США, продавая оружие китайскому региону Тайвань, откровенно нарушают принцип одного Китая и положения трех китайско-американских совместных коммюнике, в особенности совместного коммюнике от 17 августа 1982 года, и под разными предлогами вводят противозаконные односторонние санкции против предприятий и частных лиц КНР, что наносит серьезный ущерб суверенитету и интересам безопасности Китая, заявил представитель МИД КНР.

Китай призывает США по-настоящему придерживаться принципа одного Китая и положений трех китайско-американских совместных коммюнике, соблюдать международное право и основные нормы международных отношений, прекратить вооружать Тайвань и применять незаконные односторонние санкции в отношении КНР, сказал представитель, отметив, что "в противном случае китайская сторона несомненно даст решительный и мощный отпор".

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Теги: 
Китай  КНР  США  ВПК  санкции  Тайвань  контрмеры  МИД 

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