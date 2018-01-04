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В мире     04.01.2018 16:34

Путин подписал Указ разрешающий регулярное авиасообщение с Каиром

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Теги:  Египет  Каир  авиасообщение  Путин  Указ 

4 января. Mossovetinfo.ru - Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал Указ возобновилении регулярного авиасообщения с Каиром. Указ Президента Российской Федерации от 02.01.2018 № 7 «О внесении изменений в Указ Президента Российской Федерации от 8 ноября 2015 г. № 553 «Об отдельных мерах по обеспечению национальной безопасности Российской Федерации и защите граждан Российской Федерации от преступных и иных противоправных действий» опубликован на официальном портале правовой информации. 

 Регулярные авиасообщения в другие города и туристические центры Египта пока не возобновлены.

Напомним, что в ноябре 2015 года, после таракта с самолетом компании «Когалымавиа», направлявшегося из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург и потерпевшего крушение над Синаем, президент России Путин подписал указ, согласно которому российским авиаперевозчикам временно запрещено осуществлять перевозки российских граждан в Арабскую республику Египет.

В 2016 году египетские аэропорты не прошли российские тесты на безопасность авиасообщения.

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Теги: 
Египет  Каир  авиасообщение  Путин  Указ 

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