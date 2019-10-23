23 октября. Mossovetinfo.ru – Турецкие войска прекращают военную операцию на севере Сирии заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Эрдогана, которые состоялись в Сочи 22 октября.



Переговоры продолжались более 5 часов, достигнутые договоренности были представлены в виде меморандума из 10 пунктов.



Договоренности в частности предусматривают выход сирийских пограничников на сирийскую сторону границы за пределами зоны операции Турции «Источник мира», а также совместное российско-турецкое патрулирование на глубину до 10 километров от границы к западу и востоку от зоны турецкой операции.



При этом российские военные полицейские и сирийские пограничники должны содействовать выводу подразделений курдов на 30 километров от сирийско-турецкой границы.



При этом глава МИД РФ отметил, что все будет зависит от выполнения договоренностей, в том числе по отводу курдских сил. В тоже время Лавров подчеркнул, что достигнутые договоренности обеспечивают прекращение кровопролития.



Турецкая армия 9 октября начала операцию «Источник мира» на севере Сирии. Официально заявлено, что операция направлена против Рабочей партии Курдистана (РПК), а также против боевиков «Исламского государства» (террористическая организация, запрещенная в России). США, которые поддерживали РПК в данном регионе, осудили действия Турции, однако отвели свои войска. За несколько дней турецкая армия захватила города Рас эль-Айн и Телль-Абъяд.



Позднее курдское самоуправление заключило договоренность с правительством Сирии в Дамаске о размещении на севере страны правительственных войск, для совместного с курдами противостояния Турции. Сирийская армия начала занимать города, в которых ранее располагались американские войска.

