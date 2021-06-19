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В России     19.06.2021 18:16

«Единая Россия» утвердила федеральный список партии на выборах в Госдуму

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Теги:  Единая России  ЕР  партии  выборы-2021  выборы в Госдуму  выборы в Госдуму-2021  выборы 

19 июня. Mossovetinfo.ru – «Единая Россия» утвердила федеральный список партии на выборах в Госдуму. Решение было принято на съезде партии. За выдвижение федерального списка кандидатов в депутаты Госдумы от Единой России проголосовали 649 делегатов Съезда партии, против – 4. 

В общефедеральную часть списка вошли министр обороны Сергей Шойгу, глава МИД Сергей Лавров, главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель «Общероссийского народного фронта» Елена Шмелева и детский омбудсмен Анна Кузнецова. Эти фамилии в своем выстулении в начале съезда предложил президент России Владимир Путин.

Список кандидатов в Госдуму от «Единой России» по Москве

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Карта места

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Теги: 
Единая России  ЕР  партии  выборы-2021  выборы в Госдуму  выборы в Госдуму-2021  выборы 

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