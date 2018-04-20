20 апреля. Mossovetinfo.ru – Проект нового приказа министерства экономического развития РФ говорит о том, что глава ведомства Максим Орешкин больше не сможет получать подарки. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на документ.



Отмечается, что сотрудники загранаппарата Минэкономразвития должны будут сдавать все полученные ими подарки на оценку.



Если подарок окажется дороже 3 тысяч рублей, он будет продан или передан благотворительной организации.



Орешкин лишается права получать подарки независимо от их стоимости. Исключения составят ручки и блокноты, которые раздают на официальных мероприятиях.