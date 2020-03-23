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В России     23.03.2020 08:34

Голосование по изменениям в Конституцию перенесут, оно может пройти в июне - СМИ

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Теги:  Конституция  Конституция РФ  коронавирус 

23 марта. Mossovetinfo.ru - Голосование по изменениям в Конституцию РФ может быть перенесено на июнь, окончательное решение должно быть принято до 25 марта. Об этом сообщает в понедельник газета «Ведомости».

Издание отмечает, что политическое решение о переносе общероссийского голосования из-за коронавируса принято, но пока не определена новая дата голосования. Источник издания пояснил, что указ президента с новой датой должен появиться до 25 марта, так как с этой даты начинаются определенные действия, связанные с участием в нем избирателей

Всероссийское голосование по изменениям в Конституции назначено на 22 апреля. Однако в связи с распространением коронавируса президент России Владимир Путин заявил, что голосование состоится только если ситуация позволит проводить подобные мероприятия. 

По последним официальным данным, число число зарегистрированных случаев заболевания коронавирусом в России выросло до 367. Все граждане, вернувшиеся из-за рубежа, обязаны сообщить о своем возвращении на «горячие линии», а также провести 14 дней на карантине.

РИА Новости ранее сообщило, что что российские власти склоняются к введению в стране жесткого карантина. Позже оперативный штаб по противодействию коронавирусной инфекции в России опроверг данную информацию.


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Теги: 
Конституция  Конституция РФ  коронавирус 

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