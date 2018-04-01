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В России     01.04.2018 08:41

Губернатор Кемеровской области обратился к Путину с заявлением об отставке

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Теги:  Тулеев  отставка  заявление 

1 апреля. Mossovetinfo.ru - Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев обратился к президенту России Владимиру Путину с заявлением об отставке по собственному желанию. Трехминутное видеообращение Тулеева с объяснением этого решения опубликовано на сайте администрации области.

«Сегодня, сейчас хочу сказать вам, я подал президенту Российской федерации прошение об отставке. Считаю для себя правильным, осознанным, единственно верным решением, потому что с таким тяжелейшим грузом на посту губернатора, ну нельзя, морально нельзя. Мира и добра вам и вашим семьям. Пусть Господь хранит каждого из вас и нашу родную кузнецкую землю», - говорится в заявлении, видеообращении Тулеева.

Основная часть заявления, видеообращения посвящена «трагедии, которая произошла в Кемерово 25 марта». «Мы потеряли 64 человека, большинство из них дети, наши дети. Каждый из нас пропустил это через свое сердце, весь этот ужас, горе этой катастрофы. Вместе с нами скорбит вся Россия и весь мир. Уважаемые кузбассовцы, я делал все, что мог», - сообщил Тулеев.

Полномочия Тулеева истекали в 2020 году. Он возглавил Кемеровскую область в 1997 году.


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Теги: 
Тулеев  отставка  заявление 

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