1 апреля. Mossovetinfo.ru - Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев обратился к президенту России Владимиру Путину с заявлением об отставке по собственному желанию. Трехминутное видеообращение Тулеева с объяснением этого решения опубликовано на сайте администрации области.
«Сегодня, сейчас хочу сказать вам, я подал президенту Российской федерации прошение об отставке. Считаю для себя правильным, осознанным, единственно верным решением, потому что с таким тяжелейшим грузом на посту губернатора, ну нельзя, морально нельзя. Мира и добра вам и вашим семьям. Пусть Господь хранит каждого из вас и нашу родную кузнецкую землю», - говорится в заявлении, видеообращении Тулеева.
Основная часть заявления, видеообращения посвящена «трагедии, которая произошла в Кемерово 25 марта». «Мы потеряли 64 человека, большинство из них дети, наши дети. Каждый из нас пропустил это через свое сердце, весь этот ужас, горе этой катастрофы. Вместе с нами скорбит вся Россия и весь мир. Уважаемые кузбассовцы, я делал все, что мог», - сообщил Тулеев.
Полномочия Тулеева истекали в 2020 году. Он возглавил Кемеровскую область в 1997 году.
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