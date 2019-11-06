6 ноября. Mossovetinfo.ru – Конституционный суд России принял постановление, которое запрещает властям произвольно ограничивать места проведения уличных акций.



В постановлении также указано, что помехи работе транспорта или каких-либо организаций также не могут быть основанием для запрета митингов и других акций.



Подчеркивается, что правоохранительные органы обязаны обеспечить права граждан, в том числе на проведение «публичных мероприятий в указанном в уведомлении формате», а не изыскивать причины для запрета массовых уличных акций.



Данное решение Конституционный суд принял по активисток Марины Седовой и Веры Терешонковой, которым запретили провести уличные акции в Сыктывкаре. КС постановил, что их дела должны быть пересмотрены, а активистки имеют право добиваться компенсации.