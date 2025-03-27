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В России     20.04.2025 09:30

Путин поздравил православных христиан и всех граждан России, отмечающих Пасху

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Теги:  Пасха  Светлое Христово Воскресение  пасхальное перемирие  Путин  Собянин  поздравление 

20 апреля — Mossovetinfo.ru — Владимир Путин поздравил православных христиан и всех граждан России, отмечающих Пасху – Светлое Христово Воскресение. Об этом сообщает сайт Кремля.

В поздравлении, в частности, говорится:

«Великий праздник Пасхи дарит нам любовь и надежду, веру в добро и справедливость, объединяет вокруг непреходящих духовно-нравственных идеалов.

В дни пасхальных торжеств с глубоким удовлетворением хочу отметить, что сегодня, как и во все времена, Русская православная церковь, другие христианские конфессии играют большую, вдохновляющую роль в укреплении общественного согласия и взаимопонимания между людьми, воспитании подрастающего поколения, упрочении семейных ценностей. И конечно, самого искреннего признания заслуживают усилия религиозных организаций, направленные на поддержку защитников Отечества и их близких, реализацию востребованных патриотических, благотворительных, просветительских инициатив».

Владимир Путин вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным присутствовал на ночном пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя. Службу совершил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Президент России Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл обменялись подарками на Пасху.

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил москвичей с праздником Пасхи. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале

«Пасха дарит нам свет и надежду, настраивает на совершение благих дел. В этот день атмосфера любимого праздника наполняет столичные храмы, улицы, площади и дома москвичей. Создавать ее помогают благотворительный фестиваль "Пасхальный дар" и музыкальный Московский пасхальный фестиваль»- написал Собянин.

Традиционный фестиваль «Пасхальный дар» пройдет в Москве с 19 по 30 апреля.

Накануне Президент России объявил пасхальное перемирие - российская сторона останавливает все боевые действия с 18.00 19 апреля до 00.00 21 апреля.

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Теги: 
Пасха  Светлое Христово Воскресение  пасхальное перемирие  Путин  Собянин  поздравление 

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