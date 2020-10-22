22 октября. Mossovetinfo.ru – Сдача ЕГЭ может быть в будущем переведена в дистанционный формат, однако в настоящее время это невозможно, сообщил в своей колонке на сайте РАНХиГС глава Рособрнадзора Анзор Музаев.



Музаев отметил, что в условиях пандемии вопрос о переводе сдачи ЕГЭ в дистанционный формат стал актуальным, однако в современных условиях такой перевод невозможен, поскольку сейчас дистанционный формат не позволяет обеспечить объективную сдачу экзамена.



При этом, в настоящее время идет разработка и внедрение цифровых технологий в систему образования, что расширяет возможности обучения. Разработка и внедрение цифровых технологий проходит в области итоговой аттестации.