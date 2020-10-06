6 октября. Mossovetinfo.ru - В России собираются ввести штрафы для автомобилистов за парковку на газонах и проезд по ним, следует из проекта нового Кодекса об административных правонарушениях, сообщают РИА Новости.



В проекте нового КоАП, в статье 16.9 «Нарушения требований в области благоустройства территории», за проезд по газону или стоянку автомобиля на газоне и иных территориях, занятых зелеными насаждениями, а также за парковку на детских и спортивных площадках, площадках отдыха площадках спортивно-игровых комплексов, предлагается ввести штраф в размере от 1,5 тысячи до 3 тысяч рублей.



Кроме того, за мойку автомобиля в неположенном месте, а также за «автохлам» во дворах, автовладелец может быть оштрафован на сумму от 1 тысячи до 3 тысяч рублей.