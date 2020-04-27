27 апреля. Mossovetinfo.ru — В России за сутки зафиксирован 6198 случаев заражения коронавирусом в 84 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб.



Всего выявлено 87 147 случаев заболевания. Выздоровели 7 346 человек, скончались 794 человека. В Москве зафиксировано 45 351случаев заражения коронавирусом.