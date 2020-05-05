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В России     05.05.2020 10:43

В России за сутки выявлено 10 102 случая заражения коронавирусом

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Теги:  коронавирус 

5 мая. Mossovetinfo.ru – В России за сутки подтверждено 10 102 случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб.

Всего в России зафиксировано 155 370 случаев заражения коронавирусом. Вылечились 19 865 человек. Умерло 1 451 человек.

В Москве подтверждено 80 115 случаев заболевания.


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Теги: 
коронавирус 

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