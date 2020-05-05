5 мая. Mossovetinfo.ru – В России за сутки подтверждено 10 102 случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб.



Всего в России зафиксировано 155 370 случаев заражения коронавирусом. Вылечились 19 865 человек. Умерло 1 451 человек.



В Москве подтверждено 80 115 случаев заболевания.