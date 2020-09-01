13:33 Общество В Казани закрыли избирательный участок, где большинство проголосовало против поправок в Конституцию
13:14 В список бесплатных пересадок включили еще восемь станций метро и МЦД
12:59 Происшествия В Подмосковье мужчина зарезал супругу в детском саду
12:00 Город (Москва и область) Развязку Юго-Восточной хорды с МКАД достроят в 2023 году
11:49 Общество Пасмурная погода, дожди и температура выше нормы ожидаются в Москве осенью
10:41 В России Число заразившихся коронавирусом в России превысило 1 миллион человек
10:25 Город (Москва и область) Безопасность в Москве в День города будут обеспечивать около 4,5 тысячи человек
10:07 В мире В ВОЗ поддерживают открытие границ после карантина
09:15 Город (Москва и область) В Москве началась акция по льготному чипированию домашних животных
08:37 Город (Москва и область) Школы и колледжи Москвы открыли двери более чем для 1,5 миллиона учеников
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Сообщается, что заявления об уходе написали как минимум десять членов Участковой избирательной комиссии, в том числе все руководство УИК, хотя их полномочия истекали только в 2023 году.
Бесплатные пересадки между станциями метро, МЦК и МЦД можно сделать в течение 90 минут с начала поездки.
Мужчина проник на территорию детского сада и нанес женщине множественные колото-резанные ранения в область рук, шеи и туловища. От полученных ранений женщина скончалась на месте.
По плану ЮВХ должна выйти за пределы МКАД и соединиться с автомагистралью Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе.
Ближайшие две недели сентября позволят москвичам безболезненно перестроится и привыкнуть к смене погоды с летней на осеннюю
815 705 человек уже излечились от заражения, 17 299 человек скончались.
День города в Москве традиционно пройдет в первые выходные сентября, 5 и 6 числа.
При этом, по словам главы ВОЗ, бесконтрольное открытие границ приведет к катастрофе.
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Работу в очном режиме начали все 537 московских школ. В этом году в Москве насчитывается 113 тысяч первоклассников.
Рейсы для учащихся восстановлены после летних каникул.
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