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01 Сентября

13:33 Общество В Казани закрыли избирательный участок, где большинство проголосовало против поправок в Конституцию

13:14 В список бесплатных пересадок включили еще восемь станций метро и МЦД

12:59 Происшествия В Подмосковье мужчина зарезал супругу в детском саду

12:00 Город (Москва и область) Развязку Юго-Восточной хорды с МКАД достроят в 2023 году

11:49 Общество Пасмурная погода, дожди и температура выше нормы ожидаются в Москве осенью

10:41 В России Число заразившихся коронавирусом в России превысило 1 миллион человек

10:25 Город (Москва и область) Безопасность в Москве в День города будут обеспечивать около 4,5 тысячи человек

10:07 В мире В ВОЗ поддерживают открытие границ после карантина

09:15 Город (Москва и область) В Москве началась акция по льготному чипированию домашних животных

08:37 Город (Москва и область) Школы и колледжи Москвы открыли двери более чем для 1,5 миллиона учеников

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Актуальные материалы

08:36 Город (Москва и область) В Москве 1 сентября снова начали работать школьные рейсы

22:26 Другое Нападающий «Спартака» Александр Соболев вызван в сборную России

14:53 Город (Москва и область) Массовых гуляний на день города в Москве не будет - Собянин

08:15 Власть Путин заявил о заинтересованности в расследовании случившегося с Навальным

17:09 Город (Москва и область) Куда в Москве можно сообщить о скоплениях воды

09:01 В России В России создадут систему защиты от банковских мошенников

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