Происшествия 01.09.2020, 12:59 В Подмосковье мужчина зарезал супругу в детском саду

Мужчина проник на территорию детского сада и нанес женщине множественные колото-резанные ранения в область рук, шеи и туловища. От полученных ранений женщина скончалась на месте.

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