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Власть     01.10.2021 12:58

Голикова заявила, что локдаун в России объявлять не будут

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Теги:  Татьяна Голикова  коронавирус  COVID-19  локдаун 

1 октября. Mossovetinfo.ru – В России не будут объявлять локдаун из-за ситуации с коронавирусом, заявила в интервью РИА Новости вице-премьер Татьяна Голикова.

Днем ранее Голикова заявила, что в связи с подъемом заболеваемости коронавирусом, в стране наступает сложный период.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что никаких мер на федеральном уровне из-за ситуации с коронавирусом предпринимать не планируется. Он напомнил, что у регионов достаточно полномочий, чтобы принимать меры самостоятельно.

В России отмечается рост заболеваемости коронавирусом, в стране четвертый день подряд обновляется максимум по суточной смертности от COVID-19.

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Теги: 
Татьяна Голикова  коронавирус  COVID-19  локдаун 

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