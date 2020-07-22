22 июля. Mossovetinfo.ru – Госдума на своем заседании в среду, 22 июля, приняла в третьем, окончательном чтении закон, приравнивающий нарушение территориальной целостности России к экстремизму.
Законопроект предусматривает уточнение понятия «экстремизм», дополнив его пунктом о том, что экстремизмом признается нарушение территориальной целостности Российской Федерации.
Законопроект был внесен в Госдуму главой комитета Госдумы по законодательству Павлом Крашенинниковым и председателем комитета Совфеда по конституционному законодательству Андреем Клишасом.
Крашенинников также сообщил, что в осеннюю сессию Госдума рассмотрит законопроект о наказаниях за призывы к нарушению территориальной целостности России.
С 25 июня по 1 июля в России прошло голосование по внесению изменений в Конституцию. По данным ЦИК в нем приняли участие 67,97% от всех зарегистрированных в России избирателей. За внесение изменений в Конституцию проголосовали 57,7 миллиона участников голосования, или 77,92% от всех проголосовавших. Против принятия поправок проголосовали 15,7 миллиона человек (21,27%). Среди принятых поправок в Конституцию внесено положение о невозможности отчуждения российских территорий.
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