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Власть     22.07.2020 14:45

Госдума приняла закон, приравнивающий отчуждение российской территории к экстремизму

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Теги:  Госдума  законы  экстремизм  отчуждение территорий  поправки в Конституцию 

22 июля. Mossovetinfo.ru – Госдума на своем заседании в среду, 22 июля, приняла в третьем, окончательном чтении закон, приравнивающий нарушение территориальной целостности России к экстремизму.

Законопроект предусматривает уточнение понятия «экстремизм», дополнив его пунктом о том, что экстремизмом признается нарушение территориальной целостности Российской Федерации.

Законопроект был внесен в Госдуму главой комитета Госдумы по законодательству Павлом Крашенинниковым и председателем комитета Совфеда по конституционному законодательству Андреем Клишасом.

Крашенинников также сообщил, что в осеннюю сессию Госдума рассмотрит законопроект о наказаниях за призывы к нарушению территориальной целостности России.

С 25 июня по 1 июля в России прошло голосование по внесению изменений в Конституцию. По данным ЦИК в нем приняли участие 67,97% от всех зарегистрированных в России избирателей. За внесение изменений в Конституцию проголосовали 57,7 миллиона участников голосования, или 77,92% от всех проголосовавших. Против принятия поправок проголосовали 15,7 миллиона человек (21,27%). Среди принятых поправок в Конституцию внесено положение о невозможности отчуждения российских территорий.


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Теги: 
Госдума  законы  экстремизм  отчуждение территорий  поправки в Конституцию 

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