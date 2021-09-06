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Власть     06.09.2021 15:35

Лавров: газопровод «Северный поток - 2» заработает через несколько дней

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Теги:  Сергей Лавров  газопровод  Северный поток - 2  строительство 

6 сентября. Mossovetinfo.ru – Газопровод «Северный поток - 2» будет достроен и начнет работать через несколько дней, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Сейчас идет просто фронтальная атака на Северный поток 2, хотя все понимают, уже американцы поняли, что он достроен будет через несколько дней, работать начнет», - приводит слова Лаврова РИА Новости.

Ранее о том, что газопровод «Северный поток - 2» достроят через несколько дней заявил экс-руководитель австрийской компании OMV Райнер Зеле.

«Северный поток - 2» - магистральный газопровод из России в Германию по дну Балтийского моря. Против строительства газопровода активно выступают Украина и Польша. Также против строительства газопровода выступали США.

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Теги: 
Сергей Лавров  газопровод  Северный поток - 2  строительство 

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