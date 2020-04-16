16 апреля. Mossovetinfo.ru – Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил не создавать жесткий список системобразующих предприятий.
«Это непростая ситуация, которая может динамически так или иначе меняться, и компании могут входить и выходить», - заявил Мишустин в ходе видеосовещания с членами правительства.
По мнению главы Кабмина, создание жесткого списка вызовет много вопросов, почему та или иная компания или предприятие попали или не попали в список.
По словам Мишустина, он вместе с вице-премьером Андреем Белоусовым обсуждал вариант, при котором отраслевые министерства будут составлять свои списки системообразующих предприятий и представлять их в правительство.
Премьер-министр отметил, что необходимо четко определить критерии попадания в списки системообразующих предприятий, в связи с чем необходима постоянная работа отраслевых министерств.
В среду, 15 апреля, в ходе совещания с правительством президент России Владимир Путин поручил доработать список системообразующих предприятий, отметив. Что в него должны войти только предприятия, «исключительно важные для экономики».
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