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Власть     29.08.2018 12:24

Многодетные матери должны получить право на досрочный выход на пенсию - Путин

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Теги:  Владимир Путин  пенсионная реформа 

29 августа. Mossovetinfo.ru – Многодетные матери должны иметь право на досрочный выход на пенсию, заявил президент России Владимир Путин в своем телеобращении, посвященном пенсионной реформе.

«Мы должны предусмотреть право досрочного выхода на пенсию для многодетных матерей. То есть, если у женщины трое детей, то она сможет выйти на пенсию на три года раньше срока. Если четверо детей – на четыре года раньше. А для женщин, у которых 5 и более детей, всё должно остаться как сейчас, они смогут выходить на пенсию в 50 лет», - заявил Путин в телеобращении.

Законопроект о пенсионной реформе в России был внесен правительством и уже принят Госдумой в первом чтении. Документ предполагает повышение пенсионного возраста у мужчин до 65 лет, у женщин – до 63 лет. Пенсионный возраст планируется повышать поэтапно, начиная с 2019 года. Пенсионный возраст в 65 лет для мужчин планируется достигнуть к 2028 году, пенсионный возраста для женщин в 63 года - к 2034 году.


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Теги: 
Владимир Путин  пенсионная реформа 

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