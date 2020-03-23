23 марта. Mossovetinfo.ru – Московские школьники, имеющие право на бесплатное питание, смогут получить продуктовые наборы вот время закрытия учебных заведений. Соответствующий указ подписал мэр столицы Сергей Собянин. Выдача наборов будет осуществляться через школы.
В этом же указе мэра столицы говорится, что с 26 марта по 14 апреля люди старше 65 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, обязаны соблюдать домашний режим.
Кроме того, для школьников на время закрытия учебных заведений отменяется льготный период на проезд в общественном транспорте.
Все школы и учреждения дополнительного образования закрыты как минимум до 12 апреля. В школах будут организованы малые дежурные группы (не более 12 человек) для учащихся с 1 по 4 класс. В детском саду вводится свободное посещение. Массовые мероприятия в городе отменены.
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