23 марта. Mossovetinfo.ru – Московские школьники, имеющие право на бесплатное питание, смогут получить продуктовые наборы вот время закрытия учебных заведений. Соответствующий указ подписал мэр столицы Сергей Собянин. Выдача наборов будет осуществляться через школы.



В этом же указе мэра столицы говорится, что с 26 марта по 14 апреля люди старше 65 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, обязаны соблюдать домашний режим.



Кроме того, для школьников на время закрытия учебных заведений отменяется льготный период на проезд в общественном транспорте.



Все школы и учреждения дополнительного образования закрыты как минимум до 12 апреля. В школах будут организованы малые дежурные группы (не более 12 человек) для учащихся с 1 по 4 класс. В детском саду вводится свободное посещение. Массовые мероприятия в городе отменены.