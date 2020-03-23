23 марта. Mossovetinfo.ru – Льготный проезд в общественном транспорте для школьников, начиная с пятого класса, отменяется в столице на время закрытия учебных заведений. Соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин.



Транспортное приложение карты москвича у школьников будет временно заблокировано, а уплаченные за проезд деньги – перенесены на более поздний срок.



На своем сайте он пояснил, что школы закрыты из-за коронавируса для того, «чтобы минимизировать контакты учащихся, а не для того, чтобы они с утра до вечера катались по городу».



Мэр Москвы подчеркнул, что «если даже для самих молодых людей это не так опасно, то получив порцию вируса, они могут наградить им своих родителей, бабушек и дедушек».



В этом же указе мэра столицы говорится, что с 26 марта по 14 апреля люди старше 65 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, обязаны соблюдать домашний режим.



Ранее сообщалось, что массовые мероприятия в городе отменены из-за коронавируса как минимум до 10 апреля. Все школы и учреждения дополнительного образования закрыты как минимум до 12 апреля. В школах будут организованы малые дежурные группы (не более 12 человек) для учащихся с 1 по 4 класс. В детском саду вводится свободное посещение.



Кроме того, Собянин призвал работодателей перевести часть сотрудников на работу из дома, особенно женщин, дети которых в ближайшее время не будут ходить в школу.