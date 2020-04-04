4 апреля. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому организации и индивидуальные предприниматели в период действия режима повышенной готовности вправе не ограничивать осуществление своей деятельности на территории города Москвы, за исключением случаев, установленных настоящим указом, а также решениями Президента Российской Федерации и (или) иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
При этом организации и индивидуальные предприниматели, в отношении которых не был установлен запрет на их посещение гражданами, обязаны обеспечить:
- Соблюдение в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), прилегающих территориях, иных рабочих местах, с использованием которых осуществляется соответствующая деятельность, требований, установленных пунктами 9 и 10.2 настоящего указа (в том числе в части соблюдения социального дистанцирования и дезинфекции).
- Принятие решений об установлении численности работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам):
- не подлежащих переводу на дистанционный режим работы в связи с необходимостью их непосредственного участия в обеспечении непрерывных технологических и иных процессов, необходимых для обеспечения функционирования таких организаций и индивидуальных предпринимателей;
- подлежащих переводу на дистанционный режим работы;
- в отношении которых соответствующим решением Президента Российской Федерации установлен режим работы нерабочего дня с сохранением заработной платы.
Президент России Владимир Путин ранее в четверг в своем обращении
к нации объявил продлении нерабочих дней по 30 апреля включительно. Данные меры вводятся в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Собянин ранее пояснил
, какие ограничения вводятся в столице. Позже в список ограничений были внесены
изменения.
В четверг, 2 апреля, Собянин подписал указ о том, что все введенные ранее
в Москве ограничения в рамках режима повышенной готовности продлены до 1 мая.