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Власть     09.03.2021 14:08

Песков назвал некорректным высказывание представителя ЕМА о вакцине «Спутник V»

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Теги:  коронавирус  COVID-19  вакцина  Спутник V  Дмитрий Песков 

9 марта. Mossovetinfo.ru – Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал некорректным высказывание председателя Европейского агентства лекарственных средств (EMA) Кристы Виртумер-Хохе по поводу российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

Ранее Виртумер-Хохе говоря о возможности экстренного одобрения российской вакцины в ЕС, сравнила использование российской вакцины с «русской рулеткой».

«Что касается этого досадного заявления, то оно как минимум, с нашей точки зрения, является некорректным», - заявил Песков.

Пресс-секретарь российского президента отметил, что «Спутник V» используется для вакцинации во многих странах, что говорит о востребованности и популярности российской вакцины.

Песков подчеркнул, что несмотря на эффективность российской вакцины, она ежедневно подвергается огульной критике.

Ранее сообщалось, что создатели вакцины «Спутник V» потребовали от Виртумер-Хохе извинений за ее высказывание.

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Теги: 
коронавирус  COVID-19  вакцина  Спутник V  Дмитрий Песков 

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