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Власть     17.06.2021 14:54

Песков заявил, что Путин готов встретиться с Зеленским

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Теги:  Дмитрий Песков  Владимир Путин  Владимир Зеленский 

17 июня. Mossovetinfo.ru — Президент России Владимир путин по-прежнему готов встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Ранее президент Путин уже констатировал свою готовность встретиться с президентом Зеленским. Он об этом говорил сам, публично. Уверен, что в этом плане ничего не поменялось», - приводит слова Пескова ТАСС.

Однако, по словам Пескова, на данный момент никаких конкретных шагов по организации подобной встречи не предпринималось.

Ранее президент Украины обратился к Владимиру Путину с обращением по поводу Донбасса. В обращении Зеленский заявил, что Москва оттягивает начало переговоров по Донбассу.

В апреле Зеленский уже предлагал Владимиру Путину встретиться для решения проблемы Донбасса. В ответ Путин заявил, что для решения проблем Донбасса Зеленскому необходимо встречаться с руководителями республик ЛНР и ДНР, а Зеленского «всегда готовы принять в Москве», если речь идет о восстановлении отношений между двумя странами.

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Теги: 
Дмитрий Песков  Владимир Путин  Владимир Зеленский 

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