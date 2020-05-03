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Власть     03.05.2020 12:46

Пресс-секретарь Мишустина рассказал о самочувствии премьера

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Теги:  Михаил Мишустин  коронавирус 

3 мая. Mossovetinfo.ru – Заразившийся коронавирусом премьер-министр России Михаил Мишустин чувствует себя нормально, работает с документами и находится на связи членами правительства, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря премьер-министра Бориса Белякова.

При этом, по словам Белякова, Мишустин находится под наблюдением врачей и продолжает лечение.

Беляков также отметил, что Мишустин ограничил личное общение несколько недель назад, а встречи проводил в онлайн-режиме. Однако все, кто в последнее время лично контактировал с главой Кабмина, будут изолированы и пройдут дополнительное тестирование.

В четверг, 30 апреля Мишустин сообщил президенту России Владимиру Путину, что заразился коронавирусом и будет соблюдать режим самоизоляции. В связи с этим Путин пожелал Мишустину выздоровления, а также принял его предложение и назначил исполняющим обязанности главы правительства первого вице-премьера Андрея Белоусова.


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Теги: 
Михаил Мишустин  коронавирус 

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