2 мая. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин 9 мая возложит цветы к Вечному огню и выступит с обращением к россиянам, сообщил в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Мы ожидаем, что 9 мая президент возложит цветы к Вечному огню и именно оттуда обратится ко всем россиянам», - сказал Песков.
Ранее Путин поручил отложить все массовые мероприятия, посвященные Дню Победы, в связи с распространением коронавируса. При этом, в Москве и других городах 9 мая пройдут праздничные салюты.
16:40 Власть Путин 9 мая возложит цветы к Вечному огню и выступит с обращением
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