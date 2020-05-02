2 мая. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин 9 мая возложит цветы к Вечному огню и выступит с обращением к россиянам, сообщил в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.



«Мы ожидаем, что 9 мая президент возложит цветы к Вечному огню и именно оттуда обратится ко всем россиянам», - сказал Песков.



Ранее Путин поручил отложить все массовые мероприятия, посвященные Дню Победы, в связи с распространением коронавируса. При этом, в Москве и других городах 9 мая пройдут праздничные салюты.

