17 марта. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин заявил, что голосование по изменениям в Конституцию РФ пройдет 22 апреля только в том случае, если эта ситуация позволит проводить подобные мероприятия.



«Имея в виду непростую эпидемиологическую ситуацию, которая складывается в мире и так или иначе, не так остро, как в других странах, тем не менее, затрагивает нашу страну, мы будем проводить это голосование только в том случае, если эта ситуация позволит проводить подобные мероприятия», - сказал Путин на встрече с с председателем ЦМК Эллой Памфиловой.



Президент России, слова которого приводит сайт Кремля, подчеркнул, что при всей важности изменений в основной закон страны «нет ничего более важного, чем здоровье и жизнь наших граждан».



Ранее во вторник Путин своим указом назначил на 22 апреля день голосования по изменениям в Конституцию. На общероссийское голосование следующий вопрос: «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?».



Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 мая заявила, что расценивает, как пандемию, вспышку коронавируса COVID-19 в мире. Число заразившихся коронавирусом в России, по официальных данным на 17 марта, составляет 114 человек,



В связи с распространением заболевания Россия с 18 марта временно ограничивает въезд в страну иностранцев и лиц без гражданства.