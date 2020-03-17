17 марта. Mossovetinfo.ru - Президент России Владимир Путин назначил на 22 апреля день голосования по изменениям в Конституцию. Указ «О назначении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации» опубликован на сайте Кремля.
На общероссийское голосование следующий вопрос: «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?».
С предложением внести в Конституцию ряд поправок президент России выступил 15 января в ходе оглашения послания к Федеральному собранию. 23 января Госдума приняла законопроект в первом чтении. Ко второму чтению помимо поправок, предложенных президентом России, к законопроекту было предложено около 400 поправок, около 200 были включены в законопроект, 175 отклонено.
В частности, была принята поправка, обнуляющая предыдущие президентские сроки. Данная поправка позволяет действующему президенту Владимиру Путину вновь принять участие в президентских выборах. При этом, в ходе выступления в Госдуме Путин заявил, что Конституционный суд должен подтвердить, что данная поправка не противоречит Конституции страны.
В тоже время в ходе обсуждения во втором чтении была вначале внесена, а затем снята поправка, о проведении досрочных выборов в Госдуму в случае принятия поправок в Конституцию.
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