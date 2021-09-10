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Власть     10.09.2021 13:02

Путин не исключил создание союзного парламента России и Белоруссии

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Теги:  Владимир Путин  Россия  Белоруссия  Собзное государство  собзный парламент 

10 сентября. Mossovetinfo.ru – В Будущем Россия и Белоруссия могут создать союзный парламент, однако пока этот вопрос не обсуждался, заявил президент России Владимир Путин по итогам встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

По словам российского президента, сейчас необходимо заняться экономическими вопросами Союзного государства. В будущем это может потребовать дополнительного регулирования, в том числе создания для этого союзного парламента.

«Я не исключаю, что таковой может быть создан, но для этого нужно, что называется, подрасти. Мы этого не обсуждали, и такие вопросы в повестке дня не стояли», - приводит слова Путина официальный сайт Кремля.

Президент России напомнил, что вопрос политической интеграции двух стран ставился в союзном договоре с самого начала, но для этого необходимо создать экономический базис. Это станет фундаментом для дальнейшего движения к интеграции и в политической сфере.

Ранее сообщалось, что на встрече Путина и Лукашенко 9 сентября были согласованы все 28 союзных программ двух государств.

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Теги: 
Владимир Путин  Россия  Белоруссия  Собзное государство  собзный парламент 

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