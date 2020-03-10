10 марта. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин заявил, что не видит необходимости в досрочных выборах в Госдуму после принятия поправок в Конституцию.



По мнению Путина, если в ходе всенародного голосования, граждане придут на избирательные участки и проголосуют за поправки в Конституцию, то, таким образом они подтвердят полномочия действующих депутатов. Таким образом уже действующий состав Госдумы сможет принять на себя новые полномочия.



Ранее лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил провести досрочные парламентские выборы после принятия поправок в Конституцию.



По мнению Жириновского, после вступления в силу поправок, должен начать работать новый парламент с новыми полномочиями.