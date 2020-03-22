22 марта. Mossovetinfo.ru – Россия с 23 марта приостанавливает авиасообщение с другими странами, кроме нескольких десятков рейсов из Москвы, в основном в столицы. Полный список опубликован на сайте Росавиации.



Исключение также будет сделано для чартерных рейсов для возвращения россиян, а также для вывоза иностранных граждан из России.



По последним данным, число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом возросло до 367.



Все граждане, вернувшиеся из-за рубежа, обязаны сообщить о своем возвращении на «горячие линии», а также провести 14 дней на карантине.



РИА Новости ранее сообщило, что что российские власти склоняются к введению в стране жесткого карантина. Позже оперативный штаб по противодействию коронавирусной инфекции в России опроверг данную информацию.