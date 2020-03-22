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Власть     22.03.2020 16:26

Россия приостанавливает авиасообщение с другими странами, кроме нескольких десятков рейсов из Москвы

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Теги:  коронавирус  Росавиация 

22 марта. Mossovetinfo.ru – Россия с 23 марта приостанавливает авиасообщение с другими странами, кроме нескольких десятков рейсов из Москвы, в основном в столицы. Полный список опубликован на сайте Росавиации.

Исключение также будет сделано для чартерных рейсов для возвращения россиян, а также для вывоза иностранных граждан из России.

По последним данным, число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом возросло до 367.

Все граждане, вернувшиеся из-за рубежа, обязаны сообщить о своем возвращении на «горячие линии», а также провести 14 дней на карантине.

РИА Новости ранее сообщило, что что российские власти склоняются к введению в стране жесткого карантина. Позже оперативный штаб по противодействию коронавирусной инфекции в России опроверг данную информацию.


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Теги: 
коронавирус  Росавиация 

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