22 марта. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что проблем с продовольствием в Москве из-за ситуации с коронавирусом нет.



Проблем с продовольствием в Москве нет, на складах имеется достаточно продуктов, сообщил в воскресенье мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала Россия-1.



«На складах достаточно продовольствия, поэтому проблем нет. Есть повышенный спрос, люди запасаются впрок», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».



Мэр Москвы пояснил, что люди делали запасы по различныс причинам: «Кто-то уезжает на дачу, кто-то находится на домашнем карантине».



По последним данным, в Москве зарегистрированы 137 случаев заражения коронавирусом. В городе введены дополнительные меры по борьбу с распространением инфекции. Собянин призвал работодателей перевести часть сотрудников на работу из дома, особенно женщин, дети которых в ближайшее время не будут ходить в школу.