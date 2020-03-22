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Власть     22.03.2020 09:18

Собянин сообщил об отсутствии проблем с продовольствием в Москве

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Теги:  магазины  продукты  коронавирус  Сергей Собянин  Собянин 

22 марта. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что проблем с продовольствием в Москве из-за ситуации с коронавирусом нет.

Проблем с продовольствием в Москве нет, на складах имеется достаточно продуктов, сообщил в воскресенье мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала Россия-1.

«На складах достаточно продовольствия, поэтому проблем нет. Есть повышенный спрос, люди запасаются впрок», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

Мэр Москвы пояснил, что люди делали запасы по различныс причинам: «Кто-то уезжает на дачу, кто-то находится на домашнем карантине».

По последним данным, в Москве зарегистрированы 137 случаев заражения коронавирусом. В городе введены дополнительные меры по борьбу с распространением инфекции. Собянин призвал работодателей перевести часть сотрудников на работу из дома, особенно женщин, дети которых в ближайшее время не будут ходить в школу.


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Теги: 
магазины  продукты  коронавирус  Сергей Собянин  Собянин 

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