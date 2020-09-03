4 сентября. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин на встрече в видеоформате с президентом России Владимиром Путиным заявил, что сделал себе прививку от коронавируса, сообщается на официальном сайте Кремля.



Мэр Москвы рассказал, что чувствует себя нормально.



«Можно сказать, что я вообще практически не почувствовал никаких последствий. Единственное, была небольшая головная боль, какая-то тяжесть полдня, но это в пределах, так же, как иногда мы чувствуем, когда прививаемся от гриппа», - рассказал Собянин.



Ранее мэр Москвы пригласил москвичей принять участие в пострегистрационных испытаниях российской вакцины от коронавируса. Всего в испытаниях смогут принять участие 40 тысяч человек.