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Власть     04.09.2020 12:30

Собянин сообщил Путину, что сделал прививку от коронавируса

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Теги:  Владимир Путин  Сергей Собянин  вакцинация  коронавирус 

4 сентября. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин на встрече в видеоформате с президентом России Владимиром Путиным заявил, что сделал себе прививку от коронавируса, сообщается на официальном сайте Кремля.

Мэр Москвы рассказал, что чувствует себя нормально.

«Можно сказать, что я вообще практически не почувствовал никаких последствий. Единственное, была небольшая головная боль, какая-то тяжесть полдня, но это в пределах, так же, как иногда мы чувствуем, когда прививаемся от гриппа», - рассказал Собянин.

Ранее мэр Москвы пригласил москвичей принять участие в пострегистрационных испытаниях российской вакцины от коронавируса. Всего в испытаниях смогут принять участие 40 тысяч человек.


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Теги: 
Владимир Путин  Сергей Собянин  вакцинация  коронавирус 

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