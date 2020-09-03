Другие материалы
-
Власть
04.09.2020, 12:43
Путин назвал эффективными решения московских властей во время пандемии коронавируса
4 сентября. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин в ходе встречи в видеоформате с мэром Москвы Сергеем Собяниным назвал энергичными и эффективными меры столичных властей по борьбе с кор...
-
Власть
04.09.2020, 12:30
Собянин сообщил Путину, что сделал прививку от коронавируса
4 сентября. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин на встрече в видеоформате с президентом России Владимиром Путиным заявил, что сделал себе прививку от коронавируса, сообщается на официально...
-
Власть
03.09.2020, 19:17
Собянин подписал указ о возобновлении в Москве конгрессов и выставок
3 сентября. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о возобновлении в полном объеме в Москве с 4 сентября конгрессов и выставок с соблюдением санитарных требований. Документ опуб...