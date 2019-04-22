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Власть     22.04.2019 14:03

Совфед одобрил закон об ипотечных каникулах

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Теги:  Совет Федерации  законы  ипотечные каникулы 

22 апреля. Mossovetinfo.ru – Совет Федерации на своем заседании в понедельник, 22 апреля, одобрил закон об ипотечных каникулах.

Ранее, 18 апреля, закон был принят в третьем, окончательном чтении Государственной Думой РФ.

Согласно новому закону, ипотечные каникулы сроком до полугода могут быть предоставлены заемщику, попавшему в трудную жизненную ситуацию, в том числе потеря кормильца, временная нетрудоспособность в течение двух месяцев, признание инвалидом I или II группы, снижение семейного дохода супругов более чем на 30%. При этом ежемесячный платеж по кредиту должен превышать 50% среднемесячного дохода заемщика.

Ипотечные каникулы могут быть предоставлены либо в виде снижения размера периодически платежей, либо в виде временной приостановки обязательств по кредиту. При этом срок кредита будет продлен на то время, в которое будут действовать ипотечные каникулы.

Ипотечные каникулы будут распространятся на кредиты, размер которых не превышает 15 миллионов рублей.


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Теги: 
Совет Федерации  законы  ипотечные каникулы 

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