30 марта. Mossovetinfo.ru – Срок режима самоизоляции определяется указом Президента РФ. Об этом сообщили в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.



«Дни с 30 марта по 3 апреля объявлены нерабочими по всей стране, чтобы большинство россиян могли оставаться дома. Решения о дальнейших сроках режима самоизоляции будут приниматься с учетом развития эпидемиологической ситуации по коронавирусу», - сообщили в штабе.



Президент России Владимир Путин в среду выступил с обращением к гражданам и объявил нерабочей неделю с 30 марта по 5 апреля. Полностью с текстом обращения можно ознакомиться здесь.



В четверг, 16 марта Мэр Собянин своим указом ввел дополнительные ограничения на функционирование предприятий и организаций с массовым посещением людей.



Ранее Собянин своим указом обязал людей старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями соблюдать домашний режим. В городе отменены массовые мероприятия, Все школы и учреждения дополнительного образования закрыты.



С 28 марта в городе начали действовать новые дополнительные меры в рамках борьбы с коронавирусом.



Режим самоизоляции введен в Москве с 30 марта. В понедельник власти Москвы ответили на возникшие у горожан вопросы о режиме самоизоляции.