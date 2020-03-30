Другие материалы
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Власть
30.03.2020, 20:17
Срок режима самоизоляции определяется указом Президента РФ - власти Москвы
30 марта. Mossovetinfo.ru – Срок режима самоизоляции определяется указом Президента РФ. Об этом сообщили в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве. «Дни с 30 мар...
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Власть
30.03.2020, 16:53
Путин назвал оправданными и необходимыми ограничения в Москве и Подмосковье
30 марта. Mossovetinfo.ru – Ограничительные меры, введенные в Москве и Подмосковье в связи с коронавирусом, оправданны и необходимы заявил президент России Владимир Путин на совещании с полпредами....
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Власть
30.03.2020, 16:38
Путин поручил принять дополнительные меры по борьбе с коронавирусом
30 марта. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин на совещании со своими полпредами дал поручение предпринять ряд новых мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, сооб...