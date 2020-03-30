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Власть     30.03.2020 20:17

Срок режима самоизоляции определяется указом Президента РФ - власти Москвы

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Теги:  карантин  коронавирус 

30 марта. Mossovetinfo.ru – Срок режима самоизоляции определяется указом Президента РФ. Об этом сообщили в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

«Дни с 30 марта по 3 апреля объявлены нерабочими по всей стране, чтобы большинство россиян могли оставаться дома. Решения о дальнейших сроках режима самоизоляции будут приниматься с учетом развития эпидемиологической ситуации по коронавирусу»,  - сообщили в штабе.

Президент России Владимир Путин в среду выступил с обращением к гражданам и объявил нерабочей неделю с 30 марта по 5 апреля. Полностью с текстом обращения можно ознакомиться здесь.

В четверг, 16 марта Мэр Собянин своим указом ввел дополнительные ограничения на функционирование предприятий и организаций с массовым посещением людей.

Ранее Собянин своим указом обязал людей старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями соблюдать домашний режим. В городе отменены массовые мероприятия, Все школы и учреждения дополнительного образования закрыты.

С 28 марта в городе начали действовать новые дополнительные меры в рамках борьбы с коронавирусом. 

Режим самоизоляции введен в Москве с 30 марта. В понедельник власти Москвы ответили на возникшие у горожан вопросы о режиме самоизоляции.


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Теги: 
карантин  коронавирус 

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