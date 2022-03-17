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Власть     17.03.2022 10:50

У поликлиник и больниц расширены возможности закупок лекарств – Правительство РФ

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Теги:  Россия  медицина  санкции  лекарство  оборудование  закупки 

17 марта, Mossovetinfo.ru - Правительством России принято постановление №374 от 16 марта 2022 года №374 о значительном увеличении авансирования средств на оплату медицинской помощи в поликлиниках и больницах работающих по системе обязательного медицинского страхования, - сообщается на сайте Правительства.

Эта мера позволит в условиях внешних санкций опережающими темпами закупать лекарственные препараты и медицинские изделия. Ежемесячный лимит для закупок установлен на уровне годового финансирования.

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Теги: 
Россия  медицина  санкции  лекарство  оборудование  закупки 

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