4 апреля. Mossovetinfo.ru - Определены органы исполнительной власти города Москвы, уполномоченные составлять протоколы и налагать штрафы на индивидуальных предпринимателей и юридических лиц за нарушение режима повышенной готовности. Указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин.



На своем сайте мэр Москвы пояснил, что контролировать соблюдение режима повышенной готовности по своей подведомственности будут следующие структуры:



- Объединение административно-технических инспекций;

- Департамент торговли и услуг;

- Префектуры административных округов и управы районов;

- Департамент образования и науки;

- Московская административная дорожная инспекция;

- Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости.



Распределение между ними объектов контроля и штрафные санкции за нарушения можно посмотреть в указе.



«Полномочия им даются достаточно серьезные и важно, чтобы они применялись адекватно, не создавали избыточное давление на бизнес и граждан. И вместе с тем обеспечивали соблюдение требований по предотвращению распространения коронавируса. Как только опасность серьезно уменьшится или исчезнет совсем, эти временные меры будут немедленно упразднены.», - отметил Собянин.

Президент России Владимир Путин ранее в четверг в своем обращении к нации объявил продлении нерабочих дней по 30 апреля включительно. Данные меры вводятся в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Собянин ранее пояснил, какие ограничения вводятся в столице. Позже в список ограничений были внесены изменения.



В четверг, 2 апреля, Собянин подписал указ о том, что все введенные ранее в Москве ограничения в рамках режима повышенной готовности продлены до 1 мая.