Другие материалы
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Власть
04.04.2020, 20:00
В Москве определены органы исполнительной власти, которые могут штрафовать юрлиц и ИП
4 апреля. Mossovetinfo.ru - Определены органы исполнительной власти города Москвы, уполномоченные составлять протоколы и налагать штрафы на индивидуальных предпринимателей и юридических лиц за нар...
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Власть
04.04.2020, 19:59
Организации и ИП вправе не ограничивать осуществление своей деятельности в Москве - указ
4 апреля. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому организации и индивидуальные предприниматели в период действия режима повышенной готовности вправе не ограничиват...
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Власть
03.04.2020, 17:13
Мишустин утвердил правила поведения при введении режима повышенной готовности или ЧС
3 апреля. Mossovetinfo.ru – Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил правила поведения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, документ опубликован на официально...