 
Актуальные темы: Китай КНР Украина
Другое     22.05.2024 09:39

Китай, Монголия и Россия создали совместный центр по изучению экологии и инженерии в холодно-засушливых регионах

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Россия  Китай  Монголия  экология  инженерия  проект 

22 мая — Mossovetinfo.ru — В городе Ланьчжоу, административном центре провинции Ганьсу на северо-западе Китая, на днях был открыт Китайско-Монголо-Российский международный центр по изучению экологии и инженерии в холодно-засушливых регионах, - сообщает Синьхуа. Новое учреждение призвано углубить сотрудничество трех соседних стран в сфере научно-технологических инноваций и придать новый импульс работе в сфере региональных экологических и инженерных исследований.

Сооснователями данного центра выступают Институт экологической среды и ресурсов в Северо-Западном Китае при Академии наук Китая (АНК), Институт географии и геоэкологии Академии наук Монголии, а также Институт мерзлотоведения имени П. И. Мельникова Сибирского отделения Российской академии наук. Проект получил одобрение от Управления по делам международного сотрудничества АНК в сентябре 2023 года.

После церемонии открытия центра вышеназванные три стороны подписали меморандум о сотрудничестве по вопросам направлений совместной исследовательской деятельности, развертывания академических обменов, подготовки магистров и аспирантов, а также других соответствующих аспектов.

Согласно подписанному документу, центр готов сосредоточиться на таких направлениях исследований, как изменение криосфер на территориях Китая, Монголии и России и воздействие гидрологических бедствий в этих криосферах, оценка экологических влияний от инженерных проектов в зонах мерзлоты и профилактика болезней и других рисков, контроль и предотвращение опустынивания и оздоровление зон очагов песчано-пыльных бурь, а также восстановление экологической среды.

В рамках работы центра, как предусматривается в документе, будет создана база соответствующих информационных данных и платформа мониторинга, проводиться подготовка высококвалифицированных кадров по специальности экологии и инженерии в холодно-засушливых регионах, будет оказано содействие в реализации проекта "Посадка миллиарда деревьев" в Монголии и программы высококачественного построения экономического коридора Китая, Монголии и России в рамках инициативы "Пояс и путь".

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Россия  Китай  Монголия  экология  инженерия  проект 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

09:39 Другое Китай, Монголия и Россия создали совместный центр по изучению экологии и инженерии в холодно-засушливых регионах

09:22 Город (Москва и область) Новый проект «Лето в Москве» объединит все сезонные фестивали и мероприятия города

07:43 Город (Москва и область) Собянин: Почти 7 млн москвичей присоединились к проекту «Активный гражданин» за 10 лет

15:32 Происшествия Высокий суд Лондона вынес решение в пользу Ассанжа

08:50 Происшествия Президент Ирана Эбрагим Раиси погиб при крушении вертолета

Актуальные материалы

12:55 В мире Россия и Китай содействуют развитию и процветанию друг друга – Путин

16:49 В России Госдума утвердила кандидатуру Михаила Мишустина на пост Председателя Правительства РФ

11:01 Город (Москва и область) Путин на параде Победы заявил о постоянной боевой готовности стратегических сил

11:19 В мире Зеленский впервые публично допустил мирные переговоры с РФ без выхода к границам 1991 года

09:30 Город (Москва и область) Собянин: на помощь в ликвидации последствий теракта в Крокусе пришёл весь город

13:01 Мнения Песков: «Мы находимся в состоянии войны. Да, это начиналось как СВО»

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru