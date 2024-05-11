Китай, Монголия и Россия создали совместный центр по изучению экологии и инженерии в холодно-засушливых регионах

22 мая — Mossovetinfo.ru — В городе Ланьчжоу, административном центре провинции Ганьсу на северо-западе Китая, на днях был открыт Китайско-Монголо-Российский международный центр по изучению экологии и инженерии в холодно-засушливых регионах, - сообщает Синьхуа. Новое учреждение призвано углубить сотрудничество трех соседних стран в сфере научно-технологических инноваций и придать новый импульс работе в сфере региональных экологических и инженерных исследований.



Сооснователями данного центра выступают Институт экологической среды и ресурсов в Северо-Западном Китае при Академии наук Китая (АНК), Институт географии и геоэкологии Академии наук Монголии, а также Институт мерзлотоведения имени П. И. Мельникова Сибирского отделения Российской академии наук. Проект получил одобрение от Управления по делам международного сотрудничества АНК в сентябре 2023 года.



После церемонии открытия центра вышеназванные три стороны подписали меморандум о сотрудничестве по вопросам направлений совместной исследовательской деятельности, развертывания академических обменов, подготовки магистров и аспирантов, а также других соответствующих аспектов.



Согласно подписанному документу, центр готов сосредоточиться на таких направлениях исследований, как изменение криосфер на территориях Китая, Монголии и России и воздействие гидрологических бедствий в этих криосферах, оценка экологических влияний от инженерных проектов в зонах мерзлоты и профилактика болезней и других рисков, контроль и предотвращение опустынивания и оздоровление зон очагов песчано-пыльных бурь, а также восстановление экологической среды.



В рамках работы центра, как предусматривается в документе, будет создана база соответствующих информационных данных и платформа мониторинга, проводиться подготовка высококвалифицированных кадров по специальности экологии и инженерии в холодно-засушливых регионах, будет оказано содействие в реализации проекта "Посадка миллиарда деревьев" в Монголии и программы высококачественного построения экономического коридора Китая, Монголии и России в рамках инициативы "Пояс и путь".