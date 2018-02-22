Олимпийский комитет России вернул в МОК медали уличенных в допинге керленгистов



22 февраля. /Mossovetinfo.ru/ -Бронзовые медали Олимпиады-2018, завоёванные кёрлингистами Анастасией Брызгаловой и Александром Крушельницким, которые были лишены наград решением Спортивного арбитражного суда (CAS). Возвращены Олимпийским комитетом России (ОКР) в Международный олимпийский комитет (МОК). Об этом сообщил ОКР.



Крушельницкий и Брызгалова стали бронзовыми призерами турнира в дабл-миксте. Однако затем Крушельницкий провалил допинг-тест и принял решение не опротестовывать решение CAS.

