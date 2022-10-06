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Другое     06.10.2022 07:31

Теракт в котором погибла Дугина был санкционирован украинскими властями - СМИ США

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Теги:  Дугина  Украина  США  Зеленский 

6 октября, Mossovetinfo.ru - Разведывательное сообщество США считает, что взрыв автомобиля, в результате которого погибла Дарья Дугина, дочь видного российского политического деятеля Александра Дугина, был санкционирован элементами в украинском правительстве, сообщили CNN источники, проинформированные о разведке.

По словам источников, США не знали об этом плане заранее, и до сих пор неясно, кто именно, по мнению США, подписал убийство. Также неясно, считает ли разведывательное сообщество США, что президент Украины Владимир Зеленский знал о заговоре или санкционировал его.

Но данные разведки, о которых впервые сообщила New York Times, похоже, подтверждают выводы российских властей о том, что взрыв автомобиля был “заранее спланирован”. Россия обвинила граждан Украины в том, что они несут ответственность за нападение, которое Украина решительно отрицала после взрыва.

В конце августа ФСБ России установила соучастников по делу об убийстве российской журналистки Дарьи Дугиной - членов украинской диверсионно-террористической группы.

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Теги: 
Дугина  Украина  США  Зеленский 

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