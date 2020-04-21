21 апреля. Mossovetinfo.ru – Более 800 тысяч человек в Москве ездят по городу, не оформив цифровые пропуска, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу Центра организации дорожного движения.



Такие данные следуют из анализа передвижения автомобилей в Москве за последнюю неделю. В ЦОДД напомнили, что, если водители не оформят цифровые пропуска и будут продолжать передвигаться по городу на автомобилях, с 22 апреля они начнут получать штрафы.



Также напоминается, что для передвижения по городу на автомобиле необходимо, чтобы его номер был включен в цифровой пропуск. Это можно проверить на портале mos.ru.



С 22 апреля цифровые пропуска в Москве обязательны для поездок по городу на общественном транспорте или на собственном автомобиле.