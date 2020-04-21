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Город (Москва и область)     21.04.2020 12:29

Более 800 тысяч автомобилистов ездят по Москве без цифровых пропусков

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Теги:  цифровые пропуска  автомобили 

21 апреля. Mossovetinfo.ru – Более 800 тысяч человек в Москве ездят по городу, не оформив цифровые пропуска, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу Центра организации дорожного движения.

Такие данные следуют из анализа передвижения автомобилей в Москве за последнюю неделю. В ЦОДД напомнили, что, если водители не оформят цифровые пропуска и будут продолжать передвигаться по городу на автомобилях, с 22 апреля они начнут получать штрафы.

Также напоминается, что для передвижения по городу на автомобиле необходимо, чтобы его номер был включен в цифровой пропуск. Это можно проверить на портале mos.ru.

С 22 апреля цифровые пропуска в Москве обязательны для поездок по городу на общественном транспорте или на собственном автомобиле.


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Теги: 
цифровые пропуска  автомобили 

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