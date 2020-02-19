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Город (Москва и область)     19.02.2020 15:30

Детские кружки и секции теперь можно оплатить в приложении «Госуслуги Москвы»

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Теги:  приложения  Госуслуги Москвы 

19 февраля. Mossovetinfo.ru – В мобильном приложении «Госуслуги Москвы» появилась возможность оплатить занятия детей в кружках и секциях, сообщает пресс-служба московской мэрии.

По словам заммэра Москвы Наталья Сергуниной, в рамках расширения функционала приложения, теперь родители могут не только записать детей на программы дополнительного образования, но и оплатить их занятия.

Ранее оплатить занятия детей в кружках, спортивных секциях и домах творчества можно было только на портале мэра и правительства Москвы.

Кроме того, в приложении «Госуслуги Москвы» горожане могут оплатить коммунальные услуги и автоштрафы, записаться на прием к врачу, следить за тем, как ребенок посещает уроки в школе и за его школьным питанием, записать на прием к ветеринару домашнее животное, и многое другое.


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Теги: 
приложения  Госуслуги Москвы 

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