19 февраля. Mossovetinfo.ru – В мобильном приложении «Госуслуги Москвы» появилась возможность оплатить занятия детей в кружках и секциях, сообщает пресс-служба московской мэрии.
По словам заммэра Москвы Наталья Сергуниной, в рамках расширения функционала приложения, теперь родители могут не только записать детей на программы дополнительного образования, но и оплатить их занятия.
Ранее оплатить занятия детей в кружках, спортивных секциях и домах творчества можно было только на портале мэра и правительства Москвы.
Кроме того, в приложении «Госуслуги Москвы» горожане могут оплатить коммунальные услуги и автоштрафы, записаться на прием к врачу, следить за тем, как ребенок посещает уроки в школе и за его школьным питанием, записать на прием к ветеринару домашнее животное, и многое другое.
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