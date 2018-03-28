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Город (Москва и область)     28.03.2018 21:13

Дом Снегирева на Плющихе продан с аукциона за 186,5 млн рубле

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Теги:  аукционы 

28 марта. Mossovetinfo.ru – Исторический особняк конца XIX века «Дом Снегирёва» с земельным участком продан на открытом конкурсе за 186,5 миллиона рублей. Об этом сообщается на сайте организатора торгов ДОМ.РФ.

Победителем торгов стало АО «Новая высота». Начальная стоимость лота составляла 156,3 миллиона рублей.

Здание, которое является памятником архитектуры федерального значения, расположено по адресу: г. Москва, ул. Плющиха, д. 62, строение 2.


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Теги: 
аукционы 

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