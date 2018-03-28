28 марта. Mossovetinfo.ru – Исторический особняк конца XIX века «Дом Снегирёва» с земельным участком продан на открытом конкурсе за 186,5 миллиона рублей. Об этом сообщается на сайте организатора торгов ДОМ.РФ.
Победителем торгов стало АО «Новая высота». Начальная стоимость лота составляла 156,3 миллиона рублей.
Здание, которое является памятником архитектуры федерального значения, расположено по адресу: г. Москва, ул. Плющиха, д. 62, строение 2.
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