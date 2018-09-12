12 сентября. Mossovetinfo.ru – Инаугурация Собянина, одержавшего победу на выборах мэра Москвы, состоится 18 сентября в концертном зале «Зарядье», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.



На выборах, которые прошли в Единый день голосования, Собянин набрал более 70% голосов. Явка избирателей превысила 30%.



Концертный зал «Зарядье» был открыт 8 сентября. В церемонии открытия принимали участие президент России Владимир Путин, премьер-министр страны Дмитрий Медведев и мэр Москвы Сергей Собянин.