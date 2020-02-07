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Город (Москва и область)     07.02.2020 14:41

Межведомственная комиссия в Москве согласовала около 230 граффити

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Теги:  граффити  согласование 

7 февраля. Mossovetinfo.ru – Межведомственная комиссия по вопросам нанесения изображений в городе Москве согласовала 228 граффити, которые будут нанесены на фасады столичных домов, сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

Среди согласованных изображений – портреты маршала Митрофана Неделина и актера Сергея Бодрова-младшего.

Бирюков отметил, что необходимость согласования граффити продиктована в первую очередь требованиями самих горожан, так как наносимые рекламные граффити зачастую низкого качества они наносятся без учета мнения жителей и портят облик города.

Новые правила нанесения граффити в Москве были введены в июле 2019 года. Согласно правилам, список тем, которые можно использовать при нанесении граффити, ограничен «изображениями, популяризирующими выдающихся личностей, исторические события, науку, спорт и искусство».

Все дизайн-проекты новых граффити до нанесения необходимо предоставить в департамент ЖКХ Москвы, который в месячный срок должен согласовать его с шестью другими ведомствами, в том числе с районной префектурой и Москомархитектурой. Кроме того, необходимо получить разрешение общего собрания собственников в многоквартирном доме.


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Теги: 
граффити  согласование 

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