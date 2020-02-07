7 февраля. Mossovetinfo.ru – Межведомственная комиссия по вопросам нанесения изображений в городе Москве согласовала 228 граффити, которые будут нанесены на фасады столичных домов, сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.



Среди согласованных изображений – портреты маршала Митрофана Неделина и актера Сергея Бодрова-младшего.



Бирюков отметил, что необходимость согласования граффити продиктована в первую очередь требованиями самих горожан, так как наносимые рекламные граффити зачастую низкого качества они наносятся без учета мнения жителей и портят облик города.



Новые правила нанесения граффити в Москве были введены в июле 2019 года. Согласно правилам, список тем, которые можно использовать при нанесении граффити, ограничен «изображениями, популяризирующими выдающихся личностей, исторические события, науку, спорт и искусство».



Все дизайн-проекты новых граффити до нанесения необходимо предоставить в департамент ЖКХ Москвы, который в месячный срок должен согласовать его с шестью другими ведомствами, в том числе с районной префектурой и Москомархитектурой. Кроме того, необходимо получить разрешение общего собрания собственников в многоквартирном доме.