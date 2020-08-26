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Город (Москва и область)     26.08.2020 17:31

Москвичи могут принять участие в пострегистрационном﻿ исследовании вакцины от COVID-19

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Теги:  коронавирус  вакцина  Сергей Собянин  Собянин 

26 августа. Mossovetinfo.ru – Москвичи могут принять участие в пострегистрационном исследовании вакцины от коронавиурса. Об этом в своем блоге сообщил мэр столицы Сергей Собянин. 

Принять участие в программе смогут 40 тысяч человек. Ознакомиться с подробной информацией и оставить заявку можно на mos.ru. Заявку могут оставить москвичи старше 18 лет без симптомов ОРВИ и не болевшие COVID-19.

Собянин отметил, что московские врачи будут тщательно изучать каждую заявку и осуществлять отбор кандидатов по медицинским показаниям. Сами исследования будут проходить на базе специальных центров, созданных в поликлиниках и поликлинических отделениях городских больниц. 

Мэр Москвы напомнил, что вакцина уже успешно прошла две стадии клинических исследований и уже показала свою безопасность. По его словам, исследование позволит получить постоянное регистрационное удостоверение и расширить круг возможных получателей, в том числе на жителей старше 60 лет.

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Теги: 
коронавирус  вакцина  Сергей Собянин  Собянин 

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