11 сентября. Mossovetinfo.ru - Причиной обрушения перекрытий в строящемся доме по реновации на востоке Москвы, стали нарушения проекта и технологии при монтаже опалубки перекрытий, допущенные подрядчиком, сообщает РИА Недвижимость со ссылкой на пресс-службу Мосгосстройнадзора.
Обрушение перекрытий при строительстве дома по реновации по адресу Нижегородская улица, владение 76, произошло 27 августа. Площадь обрушения составила 74 квадратных метра.
Причину обрушения выявила проверка, проведенная Мосгосстройнадзором. По результатам проверки были приняты максимально жесткие меры в отношении производителя работ - ООО «МонолитТехСтрой», и генерального подрядчика - ООО «ГП-МФС».
Сумма наложенных штрафов составит более 900 тысяч рублей. Кроме того, материалы проверки будут направлены в «Московское объединение строительных предприятий малого и среднего предпринимательства – ОПОРА» и в Ассоциацию «Московский строительный союз», членами которых являются производитель работ и генподрядчик. Эти организации также примут в их отношении дисциплинарные меры.
В сообщении также указано, что Мосгосстройнадзор установил строгий контроль за дальнейшим строительством объекта.
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