Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Город (Москва и область)     03.10.2018 13:49

Новый железнодорожный вокзал может появится в районе «Москва-Сити»

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  РЖД  вокзалы 

3 октября. Mossovetinfo.ru – ОАО «РЖД» рассматривает вопрос строительства нового железнодорожного вокзала в районе «Москва-Сити», но окончательного решения пока не принято, сообщил на форуме «PRO//Движение.1520» начальник дирекции железнодорожных вокзалов Виталий Вотолевский.

По словам Вотолевского, в ОАО РЖД рассматривают вопрос развития железнодорожной инфраструктуры Москвы и с точки зрения объема роста движения, и сточки зрения строительства высокоскоростной магистрали «Москва – Казань». В связи с этим возможны различные варианты развития инфраструктуры. Речь может идти и о строительстве нового железнодорожного вокзала, и о развитии Павелецкого вокзала.

Кроме того, в рамках строительства ВСМ «Москва – Казань» рассматривается вопрос развития Курского вокзала.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
РЖД  вокзалы 

Возврат к списку

Лента новостей

14:47 Происшествия В главном здании МГУ произошел пожар

13:49 Город (Москва и область) Новый железнодорожный вокзал может появится в районе «Москва-Сити»

12:55 Происшествия Здание Мособлсуда эвакуировали из-за звонка о бомбе

12:35 Город (Москва и область) Комплекс зданий московского почтамта стал объектом культурного наследия

11:40 Город (Москва и область) Число камер фиксации ПДД в московских автобусах увеличат вдвое

Актуальные материалы

11:36 Город (Москва и область) Более 80 заявок на докупку площади по программе реновации одобрено в Москве

08:50 В России Правительство вновь рассматривает вопрос введения норм энергопотребления - СМИ

08:27 Город (Москва и область) Записать ребенка на «продленку» в Москве теперь можно в режиме онлайн

07:34 Город (Москва и область) В Москве 8 октября запустят две новые выделенные полосы

18:40 Общество На ВДНХ заработает космическая почта

17:09 Общество Музеи Московского Кремля перешли на зимний режим работы

12:22 Другое Игорь Акинфеев завершил выступление за сборную России по футболу

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru