3 октября. Mossovetinfo.ru – ОАО «РЖД» рассматривает вопрос строительства нового железнодорожного вокзала в районе «Москва-Сити», но окончательного решения пока не принято, сообщил на форуме «PRO//Движение.1520» начальник дирекции железнодорожных вокзалов Виталий Вотолевский.



По словам Вотолевского, в ОАО РЖД рассматривают вопрос развития железнодорожной инфраструктуры Москвы и с точки зрения объема роста движения, и сточки зрения строительства высокоскоростной магистрали «Москва – Казань». В связи с этим возможны различные варианты развития инфраструктуры. Речь может идти и о строительстве нового железнодорожного вокзала, и о развитии Павелецкого вокзала.



Кроме того, в рамках строительства ВСМ «Москва – Казань» рассматривается вопрос развития Курского вокзала.